Эксперт призвал компенсировать сотрудникам расходы на «удаленке» после пандемии

Сотрудникам, оставшимся на удаленной работе после пандемии коронавируса, следует возмещать дополнительные расходы. Об этом «Известиям» рассказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, к дополнительным расходам относятся затраты на электроэнергию, интернет и связь, а также компьютерные программы и расходные материалы.

Средний размер выплат может составить около 3 тысяч рублей в месяц, считает эксперт. При этом сумма компенсаций может быть выше, если сотрудник пользуется транспортом.

Сафонов добавил, что разовые затраты работника могут достигать 100 тысяч рублей. В эту сумму входит покупка компьютера, принтера, сканера, гарнитуры и специализированных программ.

Помимо компенсаций, собеседник издания также указал на необходимость разработать положение о рабочем времени. Он отметил, что «бесконечный» рабочий день на «удаленке» быстро приводит к снижению эффективности.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России разработала проект поправок в Трудовой кодекс. Документ предусматривает в том числе порядок и сроки возмещения расходов, связанных с удаленной работой.