В СМИ рассказали о работе магазинов одежды после пандемии

Магазины смогут работать при соблюдении строгих санитарных норм, заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин изданию »Московский комсомолец».

Разбродин добавил, что магазины будут использовать технологии для работы на «удаленке».

С этим мнением согласился дизайнер Дмитрий Шишкин, полагающий, что торговлю в привычном режиме заменят онлайн-продажи.

«Речь идет о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет. Человек сможет подбирать максимально подходящий размер определенного бренда и определенных лекал», — сказал Шишкин.

По его мнению, это приобретет массовость к концу года.

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