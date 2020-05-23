В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сам выступает за идею снижения пенсионного возраста в стране. При этом, как думает депутат, эта идея «слабореализуема».

«Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению», — заявил Нилов.

По словам парламентария, государство экономит большие средства из-за того, что меньше граждан отправляются на пенсию, невзирая на то, что в России еще продолжается переходный период повышения пенсионного возраста.

Ранее доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала, что в России могут сократить пенсионный возраст в случае наступления критической ситуации на рынке труда.

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