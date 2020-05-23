Торговые центры могут освободить от налога на имущество из-за COVID-19

В Совете Федерации предлагают освободить торговые бизнес-центры от налога на имущество в текущем году из-за ситуации с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на перечень мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства.

Сенаторы выступают с предложением снизить до 0% ставку по налогу на недвижимость для административно-деловых и торговых центров, указано в документе. Для этого планируется внесение изменений в Налоговый кодекс России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Владельцы торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли