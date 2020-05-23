Средняя стоимость поездки на такси в Москве снизилась на 7% в 2020 году
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Средняя стоимость поездки на такси в Москве в первом квартале текущего года снизилась на 7% по сравнению с показателем прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По данным Дептранса, в первом квартале 2020 года средний чек за поездку составляет 417 рублей.
В прошлом году данный показатель составлял 448 рублей за поездку, указано в сообщении.
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