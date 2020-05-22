ЦБ зафиксировал рост жалоб от россиян на работу микрофинансовых организаций
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Банк России зафиксировал рост жалоб граждан России на работу микрофинансовых организаций на 24,5% по сравнению со средним недельным показателем за первый квартал, сообщает РИА «Новости».
«За период с 14 по 20 мая 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, увеличилось на 24,5% по сравнению со средним недельным показателем за первый квартал 2020 года и составило 8,2 тысячи», — заявили в ЦБ.
По мнению регулятора, самой острой для жителей страны остается проблема с погашением долгов, включая реструктуризацию и рефинансирование.
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