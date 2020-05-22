Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России — 45,79%

Украинская Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговую пошлину в 45,79% на импорт спичек из России, сообщает РИА «Новости»«Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Установлена антидемпинговая пошлина для Белоруссии в размере 21,32%, для РФ — в размере 45,79%», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, пошлины установлены на ряд китайских товаров: стальные крепления и трубы, а также на полимерные металлы независимо от страны происхождения.

Ведомство планирует также рассмотреть вопрос об установлении пошлины на ввоз свежих роз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине перенесли сроки окончания строительства «Стены» на границе с РФ