Выявлен тип компаний, берущих беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам

История челябинской компании «Златра» началась в 2012 году с двух тягачей, которые совершали перевозки внутри региона, и специалистов, хорошо знающих свое дело, рассказывает директор компании Алексей Карпов.

Новый импульс к развитию компания получила после начала участия в тендерах на электронных торговых площадках. «Круг клиентуры расширился, появились новые, более крупные покупатели наших услуг, для которых была принципиально важна скорость доставки, точность документооборота и широкий охват», - продолжает Алексей. Появились новые специалисты высокого уровня, логисты, расширился автопарк компании.

В настоящее время поиском новых клиентов занимается служба логистики предприятия с применением современных электронных программ-модулей для размещения заказов. Тягачи компании осуществляют перевозки от восточных пределов России до Северо-Западного федерального округа, охватывая практически всю территорию страны. Парк компании составляет 31 единица техники, среди которых грузовые автомобилей марок Volvo, Renault, Мercedes.

Постепенно предприятие расширило сферу деятельности и ввело сервисное направление. Ремонтная база имеет удобное местоположение на территории моногорода Златоуст вблизи трассы М-5 Самара — Челябинск, что позволяет производить обслуживание транзитного транспорта, не нарушая сроков доставки груза.

Когда началось распространение коронавирусной инфекции, предприятие было готово выплачивать заработную плату сотрудникам даже с использованием оборотного кредитования. «Нам интересно удержать специалистов на рабочем месте. Среди наших сотрудников есть люди, которые работают с момента основания компании, - рассказывает Алексей. – Я сам прошел в предприятии весь путь с нуля. Но организация должна платить заработную плату в установленном размере, а контрагенты, чью продукцию мы возим, сейчас в достаточно тяжелых условиях, расчеты идут с задержками по срокам».

Хорошей новостью стала программа беспроцентной поддержки для сохранения занятости. Карпов делится: «Мы узнали из СМИ, что принято постановление, теперь можно получить беспроцентный кредит для сохранения сотрудников и штатной численности, заинтересовались этим продуктом. Либо мы будем финансировать зарплату за счет оборотных кредитных ресурсов, либо получим беспроцентную поддержку!».

Компания «Златра» обратилась в челябинское подразделение МСП Банка за кредитом для выплаты заработной платы под 0% годовых: «Мы позвонили в МСП Банк и уже получили 2 транша на выплату заработной платы. Кредит выдали оперативно».

В будущее коллектив предприятия смотрит с оптимизмом и уже подбирает дополнительную технику для расширения автопарка. «Почему мы не сократили численность? Почему продолжаем задаваться вопросом приобретения автомобилей? Нам уже нужны новые кредитные ресурсы для покупки тягачей с полуприцепами, чтобы нарастить объемы, потому что востребованность наших услуг на рынке есть. Мы однозначно на позитиве и не теряем оптимизма» - завершает Карпов.