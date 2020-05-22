Белоруссия получит от Всемирного банка €90 млн на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) утвердил выделение для Белоруссии пакета финансовой помощи в размере €90 млн для укрепления национальной системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу представительства ВБ в республике.

Данные средства помогут удовлетворить потребности системы здравоохранения страны в медицинском оборудовании и обучении персонала для ведения случаев инфекции коронавируса тяжелой степени, в частности, благодаря обеспечению современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими средствами и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для медицинских работников.

При этом глава представительства ВБ в Белоруссии Александр Кремер отметил, что проект принесет максимальные результаты только при соблюдении социального дистанцирования, а также ограничений необязательных перемещений людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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