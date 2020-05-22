Крашенинников: повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции

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Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит Конституции России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе», — сказал Крашенинников.

Ранее первый замглавы социального комитета Валерий Рязанский заявил, что верхняя палата парламента может порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

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