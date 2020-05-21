Минэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7%

Минэкономразвития ожидает в 2020 году увеличения числа безработных граждан до 5,7%. Если это произойдет, то такие показатели станут максимальными с 2011 года, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза ведомства на 2020-2023 годы.

Девять лет назад безработица в России составляла 6,5%, а в прошлом году эти показатели опустились до 4,6%.

По последним прогнозам министерства, в 2021 год уровень безработицы в стране немного сократится и составит 5,4%, в 2022 году он опустится до 4,9%, а в 2023 — до 4,7%, передает ТАСС.

В августе 2019 года уровень безработицы в России установил исторический минимум. Безработных среди россиян в августе стало меньше на 4,3% или на 106 тысяч человек по сравнению с июлем 2019 года.

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