Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Госдума поддержала поправки в законопроект о праве арендаторов расторгать договор в одностороннем порядке, передает РИА «Новости».

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Теперь арендаторы-субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей получат право потребовать у арендодателя уменьшения арендной платы на срок до одного года. Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор.

Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.

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