В Госдуме раскритиковали идею усиления уголовной ответственности за «серые» зарплаты

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» не поддержал предложение ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат.

Ранее с такой инициативой выступил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

Депутат напомнил, что сейчас за уклонение от заключения трудового договора предусмотрена административная ответственность.

«Говорить об уголовной ответственности я бы стал только при серьезных нарушениях. Все-таки это и серьезные последствия. Нельзя вводить одинаковую уголовную ответственность за то, что, например, кому-то заплатили 2 тысячи рублей в конверте, а на каком-нибудь предприятии всем платят неофициально. В этом вопросе должна быть градация, нужен дифференцированный подход. При наличии умысла, когда речь идет о больших суммах, — тогда можно говорить об уголовной ответственности», — пояснил Нилов.

Он добавил, что для борьбы с «серой» занятостью нужно усиливать не уголовную, а административную ответственность.

В настоящее время уголовная ответственность грозит руководителям только тех предприятий, где сотрудники получают «в конвертах» от 100 тысяч рублей и выше.

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