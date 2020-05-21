США выделят более $200 млн на гуманитарную помощь венесуэльцам

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Госдепартамент предоставит более $200 млн помощи гражданам Венесуэлы и беженцам, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

«Мы предоставляем более $200 млн дополнительной помощи <...>, в том числе более $138 млн гуманитарной помощи для нуждающихся венесуэльцев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта помощь включает гуманитарную поддержку венесуэльцев как внутри страны, так и тех, кто бежал из Венесуэлы.

По данным пресс-службы, с 2017 финансового года общий объем помощи, оказанной Венесуэле американской стороной, составил более $856 млн.

В 2019 году в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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