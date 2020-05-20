В Ухане запретили торговлю дикими животными

В городе Ухань запретили ловить, продавать, покупать и употреблять в пищу диких животных, а также охотиться на них, пишет РИА «Новости».

Предполагается, что коронавирус начал распространяться с городского рынка, где продавали морских животных.

«Вводится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них», — приводится текст из постановления правительства.

Власти ввели запрет на пять лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире коронавирусом заразились больше пяти млн, скончались 325 тыс. человек.

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