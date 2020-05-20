Российский газ в Турции перестал быть востребованным

По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, в 2019 году Россия поставила в Турцию 1,418 млрд кубометров сырья, в то время как в 2020 году — 210 млн кубометров.

По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз.

Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году. Так, за 2019 год Турция импортировала 9,1 млн тонн СПГ, при этом поставки осуществлялись в большей мере из Алжира, Катара, Нигерии и США. Спрос на российский газ уже тогда упал на 35%.

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