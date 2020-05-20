Экономист назвал адекватным смягчение условий досрочного выхода на пенсию

Экономист Константин Юрченко прокомментировал возможное смягчение условий для досрочного выхода на пенсию в России. Об этом пишет Ura.ru.

По его мнению, таким образом власти желают смягчить последствия пенсионной реформы, которая была проведена в 2018 году.

Он назвал данную меру адекватной. Юрченко считает, что она поможет снизить количество потерявших работу из-за кризиса граждан.

Специалист также отметил, что такая инициатива эффективна с социальной точки зрения. Кроме того, она может незначительно помочь рынку труда.

До этого стало известно, что Минэкономразвития направило в правительство план по восстановлению экономики страны, который включает в себя упрощение условий для выхода на досрочную пенсию в России.

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