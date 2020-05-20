Bloomberg: саудовская нефтяная лихорадка грозит сорвать стабилизацию рынка США

Более 30 кораблей должны прибыть на побережье Мексиканского залива и Западного побережья США в течение мая и июня, согласно данным слежения за судами, пишет Bloomberg. Таким образом свыше 50 млн баррелей саудовской нефти на воде угрожают перевернуть позитивный тренд: американские запасы сырой нефти впервые с января сократились, а запасы на складе в Оклахоме снизились сильнее всего за последние месяцы.

«Ожидаемые поставки из Саудовской Аравии могут стимулировать рост американских запасов в зависимости от сроков, - сказал Сэнди Филден, директор по исследованиям в области нефти и нефтепродуктов компании Morningstar Inc. — Если поставки будут производиться со скоростью, не уравновешенной падением производства или ростом экспорта, то мы увидим накопление внутри страны».

Нефтяная промышленность в течение нескольких месяцев находилась «на грани», а возможности по хранению нефти на суше и на море сталкивались с трудностями по всему миру из-за увеличивающихся запасов товарной нефти в результате замедления спроса. На Западном побережье США запасы нефти всего на 5 млн баррелей ниже установленной вместимости ёмкостей для хранения.

Хотя данные американского Управления энергетической информации на этой неделе показали, что добыча сырой нефти в США упала до самого низкого уровня почти за год, ей еще, возможно, придётся посоперничать за мощности хранения с новыми поставками Саудовской Аравии.

«Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», - констатировала Паола Родригес-Масиу, старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти.

Танкеры, направляющиеся на побережье Тихого океана, включают Sea Jade и Sikinos I. Суда, в основном супертанкеры, доставят более 45 млн баррелей арабской нефти покупателям в Мексиканском заливе и, по крайней мере, 7 млн - пользователям в Тихом океане.

Объем нефти, поступающей в мае и июне, составляет почти треть всей саудовской нефти, доставленной в США в прошлом году.

В результате резкого увеличения поставок, задержки в отгрузке саудовской нефти стали обычным явлением. Для некоторых судов на разгрузку грузов ушло около двух недель, что примерно в два раза превышает обычное время, поскольку небольших судов, которые необходимо разгружать, становится все меньше.

До сих пор в этом году еженедельный импорт саудовской сырой нефти достиг в марте пика в 600 тыс. баррелей в день. С конца 2018 года грузооборот находился на устойчивом нисходящем тренде в ответ на соглашения об ограничении с ОПЕК и ее союзниками.

В то время как запасы сырой нефти на Западном побережье в настоящее время составляют 58,2 млн баррелей, приближаясь к полной мощности, на американском побережье Мексиканского залива — поясе нефтепереработки — картина складских запасов выглядит лучше. Запасы сырой нефти составляют 88 млн баррелей, что не позволяет достичь общей вместимости хранилищ.

Импорт нефти из Саудовской Аравии в ближайшее время не замедлится, несмотря на то, что королевство углубило сокращение добычи и повысило цены на июньское предложение, при этом спрос по-прежнему исходит от нефтеперерабатывающих предприятий, которые перерабатывают более тяжелую нефть.