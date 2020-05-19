В «Ростехе» заявили, что сотрудников производящего ИВЛ завода пытались подкупить
Неизвестные пытались подкупить сотрудников уральского завода, где производятся аппараты ИВЛ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех»).
«Сотрудникам предлагали деньги в обмен на любую информацию, которая могла бы дискредитировать предприятие в СМИ», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что работниками приходили сообщения на телефон с просьбой за деньги рассказать о том, что произошло в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где случились возгорания.
13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М». Это оборудование использовалось в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где при пожарах погибли шесть человек.
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