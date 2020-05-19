В России могут изменить систему оплаты коммунальных услуг

Парламент Северной Осетии внес в Госдуму законопроект об изменении системы оплаты коммунальных услуг в стране, сообщает ТАСС.

Документ предлагает исключить из Жилищного кодекса РФ понятие «коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме». Их оплату предлагают включить в стоимость тарифов на услуги ЖКХ.

Авторы законопроекта посчитали, что стоимость тарифов при этом вырастет не более чем на 1,5%, что значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за ОДН.

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