В России могут изменить систему оплаты коммунальных услуг
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Парламент Северной Осетии внес в Госдуму законопроект об изменении системы оплаты коммунальных услуг в стране, сообщает ТАСС.
Документ предлагает исключить из Жилищного кодекса РФ понятие «коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме». Их оплату предлагают включить в стоимость тарифов на услуги ЖКХ.
Авторы законопроекта посчитали, что стоимость тарифов при этом вырастет не более чем на 1,5%, что значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за ОДН.
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