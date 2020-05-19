Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Реанимировать российскую экономику, согласно плану, будут в три этапа в период до конца 2021 года.

На первой стадии (конец II квартала - III квартал 2020 года) основной задачей является стабилизация сфер экономики, которые более всего пострадали от коронавируса. Кроме того, необходимо не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей.

Второй этап назван этапом восстановления и рассчитан на рост экономики и доходов граждан. Согласно плану, он должен быть реализован в период IV квартала 2020 - II квартала 2021 года.

Третий этап предполагает обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Он рассчитан на III-IV кварталы 2021 года.

Общенациональный план восстановления экономики должен привести к росту реальных доходов граждан, снижению безработицы до уровня не более 5%, устойчивому росту ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин 27 мая проведет совещание по ситуации на российском рынке труда

— Путин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля

— Греф заявил, что экономика начала восстанавливаться