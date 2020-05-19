Предпринимателям в Москве оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей

Столичные предприниматели получили льготные кредиты и реструктурировали действующие займы почти на 9 миллиардов рублей. Такие данные «Газете.Ru» привели в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заявки на предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплаты отправили 4 047 предпринимателей, их общая сумма составила 9,2 млрд рублей. Банки одобрили 1 505 обращений на сумму 3,6 млрд рублей. Фактически было выдано 837 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей.

Предприниматели также обращались за поддержкой в виде кредитных каникул. Из 3 622 заявок было одобрено 88,3% на 4,9 млрд рублей. Общий объем ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям кредитов составил 4,9 млрд рублей.

В рамках правительственного постановления банки одобрили 49 обращений из 72 о реструктуризации долга на сумму 2,2 миллиарда рублей.

«Кредитными организациями уже одобрены займы на сумму более 8 миллиардов рублей. С учетом субсидий правительства Москвы ставка по кредитам для предпринимателей составит от 3 до 7 процентов годовых. В перечень участников программы вошли 11 крупнейших банков Москвы», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что более полумиллиона компаний малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на выплаты из бюджета.

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