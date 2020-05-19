Эксперт предсказал расцвет виртуальной экономики после пандемии

Пандемия коронавируса даст дополнительный стимул к развитию виртуальной экономики. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский.

«Есть очевидный тренд на диджитализацию. Он касается не только экономики, но и всех процессов жизнедеятельности человека. Монетизация игр, монетизация экономики внутри игр существует уже несколько лет. В будущем этот тренд будет только усиливаться», — сказал он.

В условиях пандемии, когда цифровые сервисы приобрели исключительное значение, виртуальную экономику ждет расцвет, добавил эксперт.

«Все большее количество людей, особенно новое поколение, будет уходить в онлайн-экономику. Я думаю, что вся история, связанная с крипотовалютами, будет набирать все больший оборот», — заключил Марчинский.

Ранее в Федерации компьютерного спорта России заявили, что после пандемии киберспортсмены смогут рассчитывать на новые, более выгодные спонсорские предложения.