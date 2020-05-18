СМИ сообщили о возможном отстранении России от строительства АЭС в Чехии

Российские и китайские компании, которые подали заявку на участие в тендере на строительство энергоблоков АЭС «Дукованы» в Чехии, могут быть отстранены от конкурса. Об этом сообщает Deník N.

Согласно информации издания, чешское правительство одобрило тайный документ, который предполагает исключение России и Китая из постройки АЭС «Дукованы». Их отстранят как якобы представляющих угрозу национальной безопасности республики.

Издание отмечает, что выбор будущего исполнителя заказа по строительству АЭС связан с огромным геополитическим и экономическим значением.

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