Посольство РФ в Гааге не получало уведомления об аресте прав на бренд водки «Столичная»

Российское посольство в Нидерландах не получало официального уведомления об аресте товарных знаков водки «Столичная» и «Московская», передает ТАСС.

«Посольство РФ в Нидерландах подобного уведомления не получало», — сказала первый секретарь диппредставительства Ирина Гридина.

Руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков также сообщил, что в Россию пока не поступало официального судебного решения об аресте брендов. Однако, по его словам, эта новость вполне может оказаться правдивой.

Ранее стало известно, что патентное ведомство Бенилюкса вынесло решение об аресте прав на российские бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, основываясь на заявлении экс-акционеров ЮКОСа в рамках исполнения ранее вынесенных решений судов в пользу нефтяной компании.

Предприятие «Союзплодоимпорт» собирается обжаловать решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга наложен арест на российские бренды.