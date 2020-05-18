Россия выделяет почти 100 млн рублей на производство тестов для других стран

Страны Европы, Азии, Африки и Америки получат российские тесты на определение коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение кабмина.

По данным агентства, на производство данных тестов правительство России выделило 94,21 млн руб.

Уточняется, что денежные средства выделяются из федерального бюджета Роспотребнадзору. Уже оттуда деньги будут направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Центральный НИИ эпидемиологии, подчиненные ведомству.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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