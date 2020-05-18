Минтруд объяснил новость про снижение пенсии

Минтруд объяснил новость про снижение накопительной пенсии, передает РИА «Новости».

По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, планируемое изменение совсем небольшое, то есть серьезного снижения пенсии не будет.

Общий размер накопительной пенсии останется прежним, сказали в министерстве, однако его разобьют не на 258 месячных выплат, а на 264.

«Это чтобы платить пенсию дольше, ведь россияне стали дольше жить», — сказали в Минтруде, добавив, что большую часть россиян данное изменение вообще не коснется. Речь идет о тех, кто уже получает накопительную пенсию, а также тех, у кого размер накопительной пенсии настолько мал, что ее выплачивают за один раз, а таких 98,7%.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, по которому месячная сумма накопительной пенсии россиян станет меньше в 2021 году.

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