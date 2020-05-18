Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ранее этот пост 16 лет занимал Владимир Рашевский. Он останется в совете директоров компании, так как владеет 7,8% СУЭКа. Об уходе Рашевского стало известно в пятницу, 15 мая. Также покинули свои должности директор по производству Владимир Артемьев и еще несколько руководителей.

Источник рассказал РБК, что такие перестановки могут быть связаны с «невыполнением производственной программы СУЭКа».

Известно, что компания была основана в 2001 году и на данный момент является одной из крупнейших угольных компаний в стране.

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