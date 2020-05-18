Ежемесячная накопительная пенсия россиян станет меньше

Минтруд России подготовил проект закона о выплате накопительной пенсии на 2021 год, согласно которому месячная сумма накопительной пенсии россиян уменьшится по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Как уточняется, такое снижение связано с тем, что с 2021 года срок расчета накопительной части пенсии гражданам страны увеличится с 258 до 264 месяцев и составит 22 года. Полная сумма получаемых россиянами с момента выхода на пенсию накоплений будет делиться на это время.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что накопительную пенсию можно либо забрать сразу, либо передать по наследству.

Как известно, срок выплат накопительных пенсий начал повышаться с 2016 года. С того времени он увеличился уже на 30 месяцев.