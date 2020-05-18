Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.

Первое место было отдано Екатеринбургу. По мнению автора, главная достопримечательность «третьей столицы России» — богатое культурное наследие. Ранахан назвал Храм на Крови одним из самых значительных исторических мест в городе.

На втором месте оказался Мурманск. Как отмечается, в городе можно понаблюдать за северным сиянием. Тройку замкнула Элиста. Большинство населения этого города составляют буддисты.

Журналист также включил в список Псков и Хабаровск.