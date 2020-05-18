Forbes перечислил самые недооцененные города России
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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Первое место было отдано Екатеринбургу. По мнению автора, главная достопримечательность «третьей столицы России» — богатое культурное наследие. Ранахан назвал Храм на Крови одним из самых значительных исторических мест в городе.
На втором месте оказался Мурманск. Как отмечается, в городе можно понаблюдать за северным сиянием. Тройку замкнула Элиста. Большинство населения этого города составляют буддисты.
Журналист также включил в список Псков и Хабаровск.