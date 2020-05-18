«Известия»: в России уменьшится размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии граждан России снизится в 2021 году. Об этом пишет газета «Известия».

Издание сообщает, что в Минтруде на основании данных Росстата о продолжительности жизни в стране уже разработали соответствующий законопроект под следующим названием: «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год».

Согласно этому документу, срок расчета накопительной части пенсии россиянам со следующего года вырастет с 258 до 264 месяцев — до 22 лет. Таким образом, на это время и будет делиться вся сумма накоплений, которую можно будет получать с момента наступления пенсионного возраста.

Как известно, срок выплат накопительных пенсий начал повышаться с 2016 года. С того времени он увеличился уже на 30 месяцев.