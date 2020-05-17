Российские кинотеатры потеряют 50 млрд рублей из-за коронавируса

Российские кинотеатры потеряют около 50 миллиардов рублей по итогам года из-за коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

«Если мы будем открываться так, что к концу лета все-таки откроемся, то по итогам года, именно убытки кинотеатров мы оцениваем примерно в 50 млрд рублей», — сказал Березин.

Он также предположил, что 20% кинотеатров не смогут «дожить до открытия».

В России выявлено почти 282 тысячи заражений коронавирусом, скончался 2 631 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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