NYT: в США мошенники похитили пособия по безработице на сотни миллионов долларов

В США группировка мошенников похитила сотни миллионов долларов, подделывая заявки на пособия по безработице в семи штатах страны, пишет The New York Times со ссылкой на Секретную службу страны и представителей органов власти на местах.

По информации издания, мошенники, пользуясь загруженностью госорганов во время пандемии, оформляли запросы на пособия от имени трудоустроенных людей. Преступники использовали личные данные, купленные у хакеров задолго до пандемии.

Сообщается, что идет расследование, но причастные лица пока не установлены. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

На прошлой неделе Министерство труда США опубликовало статистику, согласно которой в апреле безработица достигла 14,7%. Также ВВП в первом квартале 2020 года сократился на 4,8% впервые за шесть лет.

В США коронавирусом заразились 1,5 миллиона, скончались 90 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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