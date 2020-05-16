В РФ до августа может закрыться около миллиона предприятий малого и среднего бизнеса

В России около миллиона представителей малого и среднего предпринимательства может закрыться до августа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогнозы бизнес-объединений «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».

По их данным, причиной ухода субъектов малого и среднего бизнеса станет кризис, с которым уже столкнулись малые предпринимательства.

Эксперты также уточнили, что число работников таких предприятий также сократилось на 2 — 3 млн человек.

Специалисты рассказали, что наиболее пострадавшими окажется бизнес в сфере непродовольственного ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса, а также сферы услуг.

Глава «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса могут уменьшиться в числе на примерно один миллион в период с августа 2019 года по август 2020 года. С его прогнозом согласился и глава ТПП Сергей Катырин. По его мнению, на изменение ситуации могут повлиять предпринимаемые правительством меры по поддержке экономики страны.

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