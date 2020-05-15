Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры с вылетом в июне

Российские туроператоры аннулируют туры в вылетом в июне по всем зарубежным направлениям, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

В частности, об отмене выездных туров заявили ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, говорится в сообщении. Отмечается, что данное решение принято в условиях «полной неопределенности» со сроками отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа, в России и в зарубежных странах.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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