Швейцарская компания Swiru Holding, ранее обвинявшаяся в сокрытии налогов в рамках сделки по приобретению виллы для российского предпринимателя Сулеймана Керимова, завершила процесс разбирательства заключением мирового соглашения.

Об этом агентству «Прайм» сообщил в четверг, 14 мая, адвокат Керимова Никита Сычев.

Юрист уточнил, что в результате судебного разбирательства его клиенту обвинения не предъявлялись. «Он никогда не был осужден какими бы то ни было юридическими инстанциями Франции или других стран», — уточнил Сычев.

Таким образом правосудие Французской Республики опровергло заявления экс-прокурора Hиццы, который, вопреки имеющимся в деле материалам, голословно обвинил Керимова в отмывании денег.

Сычев отметил, что подобные инсинуации нанесли ущерб личной и деловой репутации Керимова, а также привели к применению к нему санкций со стороны OFAC.