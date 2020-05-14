Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

В ходе разговора с премьер-министром республики Сергеем Румасом белорусский лидер отметил, что, по его данным Россия, продает природный газ Европе по $65—68, в то время как для Белоруссии за $127.

«На что мы можем рассчитывать в будущем... Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что в 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне неправильно продавать Германии газ по более низкой цене, чем Белоруссии.

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