Цветков прокомментировал решение суда в Англии по иску Магдеева

Высокий суд Англии и Уэльса отказал бизнесмену Рустэму Магдееву в удовлетворении иска к предпринимателю Дмитрию Цветкову на сумму $10 млн по делу о ювелирном бутике Graff, сообщила на прошлой неделе «Лента.ру».

«В 2016 году российские инвесторы рассорились друг с другом. В декабре 2017 года Рустэм Магдеев подал иск в Высокий суд Лондона. Он утверждал, что его бывший друг не выплатил займы на сумму 12,1 миллиона фунтов. Дмитрий Цветков отрицал какие-либо обязательства и во встречном иске утверждал, что у Рустэма Магдеева появились финансовые трудности, вот он и решил срочно выйти из бизнеса и получить деньги таким способом», - утверждает издание.

Судья отметила, что «Цветков был более впечатляющим и заслуживающим доверия свидетелем, чем господин Магдеев», пишет «Лента.ру».

Дмитрий Цветков прокомментировал решение суда в интервью «Газете.Ru».

«Вероятность своего выигрыша по иску г-на Магдеева в Лондонском суде я, если говорить откровенно, оценивал приблизительно процентов в 20-30. Дело в том, что многие документы были не на моей стороне – г-н Магдеев, действительно, инвестировал $10 млн в дубайскую компанию в 2014 году, и предоставлял мне займ в размере 5 млн евро в 2015-м, а бумаг, подтверждавших, что выплаты г-ну Магдееву были возвратами именно по этим транзакциям, не было. Поэтому, передо мной стояла задача, чтобы судья поверила моим свидетельским показаниям - как всё было, на самом деле, - а не тому, что утверждал мой оппонент и не тому, что было написано в этих бумагах», — говорит Цветков.

По его мнению, это было крайне сложным упражнением, учитывая практику английских судов больше полагаться на письменные доказательства, чем на устные.

«При подготовке своей защиты, огромную роль я отводил стратегическому планированию – на протяжении 2,5 лет я, через своих британских юристов, играл с г-ном Магдеевым и его командой в своего рода «шахматы», стараясь заставить их «действовать» по нашим правилам. Стоит отметить, что нам это удалось. Не исключено, что именно поэтому мои юридические расходы практически в два раза превысили сумму, которую потратил мой соперник», — отмечает Цветков.

«Безусловно, определённую помощь, сам того не желая, оказал мне именно он – вместо того, чтобы в ходе перекрёстного допроса отвечать на вопросы моего советника «да», «нет» или «не знаю», г-н Магдеев стал вдаваться в такие подробности, что у всех присутствующих в зале суда на протяжении трёх дней с лиц не сходила улыбка», — замечает предприниматель.

Он полагает, что Магдеева «подвела чуйка или интуиция»: он забыл, что находится именно в Высоком суде Лондона, вследствие чего, в представлении Цветкова, старался навязать судье свою точку зрения, вместо того чтобы просто говорить правду.

«Я очень доволен результатом – лучшего я и не мог себе представить», — резюмировал Цветков.