Иностранцы смогут получить вид на жительство в России за покупку недвижимости

Министерство экономического развития России разработало законопроект, который позволит иностранным предпринимать получать вид на жительство в стране после покупки недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Данный законопроект позволит привлечь в Россию иностранных инвесторов, заявили в пресс-службе. Там пояснили, что статус постоянного проживания в России позволит иностранцам максимально интегрироваться в в общественную и экономическую жизнь страны.

Вступление в силу новых правил планируется с июля 2021 года, отметили в министерстве. При этом в настоящее время не известны критерии собственности, они будут установлены российским правительством.

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