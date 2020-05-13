Чистая прибыль «Тинькофф Групп» выросла в I квартале 2020 года на 40%

TCS Group Holding сообщила в среду о финансовых результатах деятельности за I квартал 2020 года и объявила о второй выплате промежуточных дивидендов за текущий год. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» из «Тинькофф Групп» 13 мая.

В нем отмечается, что чистая маржа Группы в I квартале 2020 года выросла на 40% год к году, составив 25,3 млрд руб. (в I квартале 2019 года — 18,1 млрд руб.) При этом чистая прибыль за I квартал 2020 года составила 9,0 млрд руб.

Кроме того, в I квартале 2020 года привлечено 1 млн новых клиентов по кредитным продуктам. Рентабельность же капитала составила 37,5%.

Председатель правления «Тинькофф Групп» Оливер Хьюз, комментируя опубликованную отчетность, отметил беспрецедентные трудности, с которыми столкнулись клиенты Тинькофф и потребители в России из-за пандемии COVID-19.

Несмотря на это, в первом квартале 2020 года были продемонстрированы высокие результаты, подчеркнул Хьюз.

«Наша чистая прибыль выросла на 26% до 9,0 млрд руб., чему способствовал доналоговый доход в размере 3,4 млрд руб., полученный от продажи долговых ценных бумаг, а также несмотря на негативное воздействие корректировки моделей резервирования по стандарту МСФО (IFRS) 9 в размере 5,9 млрд руб. до уплаты налога ввиду вспышки COVID-19», — констатировал он.

Предправления также отметил, что за первые три месяца года были открыты 1 млн новых текущих счетов Tinkoff Black: «Это рекорд для нас, и значительный рост продолжается даже в текущей ситуации. Росту Tinkoff Black также способствовала миграция клиентов «Рокетбанка» в Тинькофф».

Тинькофф также запустил ряд программ реструктуризации кредитных обязательств с гибкими условиями для клиентов, пострадавших от нынешнего кризиса. «Эти программы дополняют меры государственной поддержки и действуют параллельно с ними», — подчеркнул Хьюз.

Кроме того, была запущена процедура оформления новых клиентов через мобильное приложение; усовершенствован веб-терминал; запущены торговые операции с шестью новыми валютами, создана серия развивающих онлайн-мероприятий и вебинаров для клиентов.

«Рад сообщить, что по итогам апреля Тинькофф Инвестиции уже пятый месяц подряд лидирует по количеству активных клиентов, подключенных к торгам и совершающих операции на Московской бирже», — отметил Хьюз.