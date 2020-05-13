Рынку экспресс-доставки предрекли резкий рост после пандемии

После пандемии рынок экспресс-доставки продуктов питания может увеличиться в десятки раз. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет «Infoline-Аналитики».

Эксперты прогнозируют, что сегмент будет динамично расти не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах России.

По итогам текущего года рынок экспресс-доставки может вырасти с 0,7 млрд до 30 млрд рублей, уточняет издание.

В положительной динамике развития российского рынка продуктовой онлайн-торговли уверен и руководитель отдела инвестиций и рынка капитала KPMG в России и СНГ Алексей Богданов.

По его мнению, в ближайшем будущем все ключевые игроки будут сфокусированы на общем увеличении объемов и своей доли. В связи с этим будет расти и интерес потенциальных инвесторов.

Ранее комитет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ начал подготовку проекта постановления правительства, регламентирующего работу интернет-торговли.