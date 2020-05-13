СМИ сообщили о проблемах саудитов с разгрузкой нефти в США

Саудовские супертанкеры испытывают трудности с разгрузкой нефти в США, сообщает Bloomberg.

Разгрузка на берегу Мексиканского залива занимает гораздо больше времени, чем обычно. Некоторым судам пришлось ждать около недели.

Причиной задержек стала нехватка мелких судов, которые используются для перевозки нефти на сушу. Эти корабли на данный момент заняты под хранение сырья, так как спрос на него значительно снизился.

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