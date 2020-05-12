Россияне начали жаловаться в ФАС на дефицит масок и перчаток

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Федеральная антимонопольная служба получает жалобы на дефицит масок и перчаток, а также на рост цен на эти товары, пишет ТАСС.

«Федеральная антимонопольная служба фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки», — сказал представитель ведомства.

С 12 мая москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. «Масочный режим» также ввели другие регионы.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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