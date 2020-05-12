Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей
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Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, министр экономического развития Максим Решетников встретился с представителями рынка для обсуждения ситуации, отметил Херсонцев. Он отметил, что в настоящее время ведется проработка вопроса.
Ранее Минэкономразвития предложило законопроект, позволяющий арендаторам расторгнуть договоры с арендодателями в одностороннем порядке без взимания любых плат.
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