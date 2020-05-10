Глава минфина США предсказал рост безработицы в стране до 25%

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Уровень безработицы в США может подняться до 25% и приблизиться к показателям времен Великой депрессии, заявил глава министерства финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

По последним данным, уровень безработицы в США составляет 14,7%. При этом ситуация может «ухудшиться перед улучшением», считает глава американского минфина. Именно поэтому, по его словам, власти страны сосредоточены на возобновлении экономической деятельности.

При этом Мнучин предсказал улучшение показателя в третьем и четвертом кварталах 2020 года и «отличную» ситуацию в 2021 году.

Мировая экономика переживает кризис на фоне пандемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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