Минфин предложил использовать конфискованный спирт для изготовления антисептиков
В Министерстве финансов предложили использовать конфискованный спирт как материал для производства антисептиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее предложение было внесено правительством на рассмотрение в Госдуму в четверг, 7 мая, среди мер по обеспечению устойчивого экономического роста.
Как заявили в пресс-службе Минфина, такая мера позволит сократить затраты государства на производство средств для дезинфекции. Кроме того, данная инициатива может решить проблему с хранением и уничтожением конфискованной продукции.
Сэкономленные средства, по мнению ведомства, могут быть перераспределены на «на социально-приоритетные направления».
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