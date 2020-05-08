Минфин предложил использовать конфискованный спирт для изготовления антисептиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/13059031/Depositphotos_2439461_xl-2015-pic905-895x505-52430.jpg">

В Министерстве финансов предложили использовать конфискованный спирт как материал для производства антисептиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее предложение было внесено правительством на рассмотрение в Госдуму в четверг, 7 мая, среди мер по обеспечению устойчивого экономического роста.

Как заявили в пресс-службе Минфина, такая мера позволит сократить затраты государства на производство средств для дезинфекции. Кроме того, данная инициатива может решить проблему с хранением и уничтожением конфискованной продукции.

Сэкономленные средства, по мнению ведомства, могут быть перераспределены на «на социально-приоритетные направления».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России могут расширить отсрочки по налогам

— Мишустин провел видеосовещание по восстановлению экономики после снятия ограничений