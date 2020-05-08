СМИ сообщили о просьбе миллиардера ввести карантинные меры в четырех регионах
Крупнейший акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов предложил главам четырех регионов России поскорее ввести карантинные меры. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Речь идет о субъектах, где работают предприятия компании, а именно о Вологодской и Мурманской областях, республике Коми и Карелии.
По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, просьба о скорейшем введении карантинных мер была обусловлена тем, что компания отвечает за социальную стабильность регионов, в которых представлена.
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