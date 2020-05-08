СМИ сообщили о просьбе миллиардера ввести карантинные меры в четырех регионах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/13076125/RIAN_6211802.HR-pic905-895x505-43203.jpg">

Крупнейший акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов предложил главам четырех регионов России поскорее ввести карантинные меры. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Речь идет о субъектах, где работают предприятия компании, а именно о Вологодской и Мурманской областях, республике Коми и Карелии.

По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, просьба о скорейшем введении карантинных мер была обусловлена тем, что компания отвечает за социальную стабильность регионов, в которых представлена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев COVID-19

— Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19

— Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины