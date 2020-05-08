Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
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Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Сергей Дроздов в интервью «Российской газете» заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
«Поводом для мажорных настроений служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик», — сказал эксперт.
Он также отметил, что на рынок энергоносителей повлияет банкротство американских производителей сланцевой нефти и подорожание сырья Эр-Рияда. Дроздов выразил уверенность, что нефть оставила позади худшие цены.
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