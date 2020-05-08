Продажи автомобилей в России рухнули на 64%

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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые «Газете.Ru» предоставило аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Так, продажи в сегменте легковых автомобилей упали до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года.

За период с января по апрель 2020 года рынок продаж сократился до 422,2 тыс. автомобилей. Это на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года.

Однако падание продаж автомобилей в апреле не отражает всей глубины ущерба, полученного авторынком, полагают эксперты.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».