Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза
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Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает «Интерфакс».
С 13 мая по 4 июня ведомство планирует обменять валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.
На старте ежегодной продажи валюты (7 апреля — 12 мая) объем продаж составлял в рублях 77,8 млрд, ежедневный - 3,5 млрд.
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